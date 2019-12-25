До конца года Минздрав может расширить список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Обновленные требования могут опубликовать уже в середине декабря. Какие именно болезни включили в перечень, пока неизвестно.

Министерство здравоохранения России намерено расширить список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.

Источник, близкий к Минздраву, рассказал, что список сформирован и направлен в Роспотребнадзор "для уточнения алгоритма его применения". Обновленные требования могут опубликовать уже в середине декабря. Какие именно болезни включили в перечень, пока неизвестно.

Как уточнили в министерстве, обновленный список коррелирует с перечнями противопоказаний к вакцинации, которые есть у каждой российской вакцины от коронавируса. Так, например, "КовиВак" противопоказан людям старше 60 лет, а "ЭпиВакКорону" запрещено колоть людям с онкологией.

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Фото: Piter.TV