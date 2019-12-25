В самолете из Хургады в Петербург у 4-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов

По словам пассажиров, у девочки повысилась температура до 39, затем до 39,7 и даже до 40,1 градусов.

Стало известно, что в самолете авиакомпании Smartavia у 4-летней девочки поднялась высокая температура. Рейс направлялся из Хургады(Египет) в Петербург. Об этом сообщили в группе " ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам пассажиров, у девочки повысилась температура до 39, затем до 39,7 и даже до 40,1градусов. Ее трясло и тошнило. Известно, что на борту самолета была женщина-медик, которая дала девочке лекарства.

После приземления в Пулково пассажиров выпустили только после того, как убедились, что у тест на коронавирус у ребенка отрицательный. На данный момент выясняются все подробности произошедшего.

Ранее в Челябинске самолет выкатился за пределы ВПП. Инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб