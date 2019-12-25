В самолете из Хургады в Петербург у 4-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов

Стало известно, что в самолете авиакомпании Smartavia у 4-летней девочки поднялась высокая температура. Рейс направлялся из Хургады(Египет) в Петербург. Об этом сообщили в группе " ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
По словам пассажиров, у девочки повысилась температура до 39, затем до 39,7 и даже до 40,1градусов. Ее трясло и тошнило. Известно, что на борту самолета была женщина-медик, которая дала девочке лекарства.
После приземления в Пулково пассажиров выпустили только после того, как убедились, что у тест на коронавирус у ребенка отрицательный. На данный момент выясняются все подробности произошедшего.
Ранее в Челябинске самолет выкатился за пределы ВПП. Инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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