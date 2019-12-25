В Челябинске самолет выкатился за пределы ВПП

Инцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку.

В челябинском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 1 декабря при заходе воздушного судна, следовавшего рейсом "Казань – Челябинск", на посадку. По данным ведомства, самолет пересек краевую линию и преодолел около 20-25 метров.

В момент ЧП на борту находились 35 человек, включая одного ребенка и трех членов экипажа. Никто не пострадал. Отмечается, что самолет не получил видимых повреждений. Его отбуксировали на ВПП.

В настоящее время Челябинская транспортная прокуратура поводит проверку произошедшего.

Ранее самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Пулково из-за неисправности в крыле.

Фото: Уральская транспортная прокуратура