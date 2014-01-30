Самолет из Волгограда совершил аварийную посадку в Пулково из-за неисправности в крыле

Инцидент произошел в ночь на 30 ноября.

В ночь на 30 ноября самолет авиакомпании "Россия" рейсом Волгоград-Петербург (FV 6116) совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за неисправности элементов крыла. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 32 пассажира, посадка совершена в штатном режиме, тревога не объявлялась. В настоящее время транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

В последний раз самолет "России" совершал аварийную посадку в Пулково в середине сентября. Вечером 15 сентября самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Пулково. На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

Фото: Piter.TV