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При аварийной посадке самолета из Антальи в Пулково никто не пострадал
Вчера, 23:15
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При аварийной посадке самолета из Антальи в Пулково никто не пострадал

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На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет из Антальи приземлился в Пулково благополучно. На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Антальи (Турция), совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково в районе 22:23. По предварительным данным (сообщили в ведомстве), причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

Транспортная прокуратура  проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры. 

пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная посадка, пулково, самолет
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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