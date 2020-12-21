При аварийной посадке самолета из Антальи в Пулково никто не пострадал

На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет из Антальи приземлился в Пулково благополучно. На борту находилось 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Антальи (Турция), совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково в районе 22:23. По предварительным данным (сообщили в ведомстве), причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры. пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Фото: Piter.tv