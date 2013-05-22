  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково
Сегодня, 22:43
52
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

0 0

По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель.

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Антальи (Турция), совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Перед посадкой в Петербурге пассажирский лайнер Airbus A319 подал сигнал бедствия, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Информация дополняется.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная посадка, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии