Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково

По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель.

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Антальи (Турция), совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед посадкой в Петербурге пассажирский лайнер Airbus A319 подал сигнал бедствия, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Информация дополняется.

Фото: Piter.tv