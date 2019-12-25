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Рейсы в Пулково задержали на два часа
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Рейсы в Пулково задержали на два часа

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Это связано с временными ограничениями на полеты над регионом.

В петербургском аэропорту Пулково утром 11 июля произошла задержка рейсов до двух часов. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на воздушную гавань. 

Это связано с временными ограничениями на полеты над регионом. В ожидании разрешения на посадку в небе находились самолеты из Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Архангельска, Челябинска и Москвы. 

К 10:00 аэропорт возобновил обслуживание судов. 

Ограничения продлились чуть более двух часов. При этом, с 08:45 прием и выпуск воздушных судов осуществлялся по временной схеме. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь бортов. Задержаны на 10:00 28 рейсов. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Фото: Piter.TV 

Теги: задержка рейсов, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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