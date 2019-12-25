Рейсы в Пулково задержали на два часа

Это связано с временными ограничениями на полеты над регионом.

В петербургском аэропорту Пулково утром 11 июля произошла задержка рейсов до двух часов. Об этом пишет "Бриф24", ссылаясь на воздушную гавань.

Это связано с временными ограничениями на полеты над регионом. В ожидании разрешения на посадку в небе находились самолеты из Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Архангельска, Челябинска и Москвы.

К 10:00 аэропорт возобновил обслуживание судов.

Ограничения продлились чуть более двух часов. При этом, с 08:45 прием и выпуск воздушных судов осуществлялся по временной схеме. За период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь бортов. Задержаны на 10:00 28 рейсов. Пресс-служба аэропорта Пулково

Фото: Piter.TV