Дебошира из самолета рейсом "Петербург — Пермь" задержали

От мужчины исходил запах алкоголя.

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира самолета рейсом "Петербург — Пермь". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть в аэропорту Пулково поступила информация о том, что на стоянку воздушных судов к борту требуется наряд полиции. Тогда 46-летний уроженец Перми вел себя неадекватно, в частности, справлял нужду на перроне. От мужчины исходил запах алкоголя. Дебошира отстранили от полета.

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).

Ранее мы рассказывали о том, что у пассажира Пулково украли телефон в бизнес-зале.

Фото: Piter.TV