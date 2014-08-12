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Дебошира из самолета рейсом "Петербург — Пермь" задержали
Сегодня, 15:32
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Дебошира из самолета рейсом "Петербург — Пермь" задержали

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От мужчины исходил запах алкоголя.

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности пассажира самолета рейсом "Петербург — Пермь". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть в аэропорту Пулково поступила информация о том, что на стоянку воздушных судов к борту требуется наряд полиции. Тогда 46-летний уроженец Перми вел себя неадекватно, в частности, справлял нужду на перроне. От мужчины исходил запах алкоголя. Дебошира отстранили от полета. 

В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения). 

Ранее мы рассказывали о том, что у пассажира Пулково украли телефон в бизнес-зале. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дебош, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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