У лаборатории Росприроднадзора в Петербурге приостановили аккредитацию

Ситуацию в управлении Росприроднадзора по Северо-Западу ситуацию пока не прокомментировали.

Накануне, 12 октября, Росаккредитация приостановила аккредитацию "Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" (ЦЛАТИ). Об этом сообщили 47news.

Лаборатория входит в структуру Роспотребнадзора и отвечает за исследования ведомства по Петербургу и области. Специалисты исследуют почву, воздух, сточные воды и пробы из открытых водоёмов. В том числе оценивается ущерб от загрязнения окружающей среды. На основании результатов Росприроднадзор выписывает штрафы и предписания об устранении нарушений.

По предварительной информации, ЦЛАТИ лишили аккредитации из-за жалобы на неправильно оформленный протокол.

Поскольку у центра есть филиалы и в других городах округа, вероятно часть функций могут передать туда. В самом ЦЛАТИ и Росприроднадзоре ситуацию не прокомментировали.

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