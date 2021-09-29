В Сосновом Бору наказали виновника нефтяных разводов в реке Коваши

Нефтепродукты попали в реку из дренажной канавы.

Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" привлекли к ответственности за загрязнение нефтепродуктами реки Коваши. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Жители Соснового Бора на протяжении нескольких дней наблюдали радужные разводы на реке в районе Пионерской улицы, 6. Ведомство обратило внимание на сообщения в СМИ. Специалисты выяснили, что нефтепродукты попали в реку из дренажной канавы. Там были маслянистые пятна, а также запах. Экспертиза показала, что превышение по нефтепродуктам есть.

Компании назначили штраф в 250 тыс. рублей. Также вынесено представление о недопущении повторного сброса сточных вод с нефтепродуктами.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО