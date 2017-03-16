В России обсуждают запрет на регистрацию eSIM из-за границы

Меры направлены на борьбу с мошенничеством.

Власти России прорабатывают новый пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом, который может затронуть сим-карты, используемые для передачи данных между устройствами (M2M), а также встроенные сим-модули eSIM. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в телеком-отрасли.

Согласно обсуждаемой инициативе, M2M-сим-карты могут быть выделены в отдельную категорию, для их пользователей введут усиленную идентификацию, а также исключат возможность совершения голосовых вызовов и отправки SMS-сообщений. В отношении eSIM рассматривается запрет на их регистрацию из-за границы для граждан России. Эти меры могут войти в так называемый третий антифрод-пакет поправок к законодательству.

На рынке сейчас насчитывается около 60 миллионов M2M-сим-карт, которые оформляются преимущественно на юридических лиц. Как отмечают эксперты, такие карты часто оказываются в "серой зоне": их можно купить без регистрации через "Госуслуги", а затем использовать для спам-обзвонов. Операторы, однако, видят на сети, в каком устройстве используется такая сим-карта — в телефоне или в ином оборудовании.

Минцифры не подтвердило включение этих мер в третий пакет, но отметило, что он обсуждается и будет представлен в ближайшее время. Ранее Госдума и Совфед уже одобрили "Антифрод 2.0", который включает создание базы IMEI, запрет на предоставление хостинга для VPN и другие меры.

По данным Центрального банка, в 2025 году мошенники похитили у россиян 29,3 миллиарда рублей. Предполагается, что новые ограничения закроют одну из главных лазеек для злоумышленников.

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