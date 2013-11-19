На Кубани объяснили смерть сразу нескольких членов семьи после прививки от COVID-19

Школьница осталась сиротой, после того как у нее погибли мама, папа и бабушка.

Близкие родственники оставшейся сиротой краснодарской школьницы получили только первый компонент вакцины от коронавируса - спустя 10-12 дней после прививки у них была обнаружена коронавирусная инфекция, и вакцинация была прервана. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в органах здравоохранения.

Согласно данным ряда средств массовой информации, три члена одной семья скончались якобы после первой прививки от COVID-19. Эти сообщения поручил проверить глава российского Минздрава Михаил Мурашко. Также проверку начал Росздравнадзор по региону.

Будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня. У них были тяжелые соматические заболевания: сахарный диабет, находились на гемодиализе. из заявления собеседника СМИ

По словам источника агентства, смерть этих людей скорее всего связана с перенесенным COVID-19 в поздней форме, а не с вакцинацией.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что эффективность отечественных вакцин от штамма "дельта" остается на уровне 90% процентов.

Фото: Piter.tv