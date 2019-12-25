Роспотребнадзор: эффективность вакцин РФ к штамму "дельта" остается на уровне 90%

Уровень эффективности российских препаратов от COVID-19 проверяется постоянно.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что эффективность отечественных вакцин от штамма "дельта" остается на уровне 90% процентов. Об этом он сказал в интервью информационному агентству "Интерфакс".

По словам специалиста, уровень эффективности российских препаратов от COVID-19 проверяется постоянно. Семенов уточнил, для более эффективной борьбы с коронавирусом необходимо больше антител, так как он имеет свойство изменяться.

Требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител. Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям "дельта" и "дельта плюс" вариантам. Александр Семенов, глава Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций "Вектор"

Специалист отметил, что это касается и к препаратам против COVID-19, которые зарегистрированы в других государствах. По словам Семенова, состав прививок менять не следует, так как из-за этого уйдет много времени на регистрацию и испытания. Он посоветовал проходить курс вакцинации имеющимися препаратами.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал причины, по которым некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции.

Фото: pexels.com