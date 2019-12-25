Названы причины невосприимчивости части людей к COVID-19

Хороший показатель лимфоцитов говорит о том, у человека меньше шансов заразиться коронавирусом.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян назвал причины, по которым некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции. Он рассказал о них в интервью газете "Известия".

По словам специалиста, хороший показатель лимфоцитов говорит о том, у человека меньше шансов заразиться. Тотолян подчеркнул, в случае инфицирования заболевание пройдет в легкой форме.

Повышенной защитой обладают люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Арег Тотолян, академик РАН

Он отметил, данные причины не носят абсолютный характер, поэтому оценивать их следует комплексно.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи коронавирусом. По его словам, для этого необходимо, чтобы хотя бы один член семьи прошел курс вакцинации от COVID-19. Тимаков отметил, привитые выделяют намного меньше вируса.

Фото: pixabay.com

