Врач рассказал, как снизить риск заражения COVID-19 в семье

Для этого необходимо, чтобы хотя бы один член семьи привился от коронавируса.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как сократить в три раза риск заражения семьи коронавирусом. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По его словам, для этого необходимо, чтобы хотя бы один член семьи прошел курс вакцинации от COVID-19. Тимаков отметил, привитые выделяют намного меньше вируса.

Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться ковидом других членов семьи. Евгений Тимаков, врач-инфекционист

Специалист подчеркнул, вакцинированный человек может выделять вирус, однако он менее активен и не мутирует в организме.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему пациенты могли умереть от коронавируса после вакцинации. Он отметил, что у всех погибших были хронические заболевания. По словам специалиста, пациенты с онкологией или смертельными болезнями, которые попадают в реанимацию, почти всегда умирают от сопутствующих инфекций – пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка и грибковые инфекции. Теперь к этим недугам добавился коронавирус.

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