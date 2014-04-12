Мясников объяснил, почему привитые умирают от коронавируса

Медик заявил, что у всех погибших были хронические заболевания.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему пациенты могли умереть от коронавируса после вакцинации. В своем Telegram-канале медик заявил, что у всех погибших были хронические заболевания.

Мясников напомнил, что вакцина – это не "эликсир бессмертия". Пациенты с онкологией или болезнями смерти, которые попадают в реанимацию, почти всегда умирают от сопутствующих инфекций. Обычно у таких больных находят пневмококк, стафилококк, синегнойную палочку и грибковые инфекции. Теперь к этим недугам добавился коронавирус.

Врач подчеркнул, что вакцина значительно уменьшает риски заболеть тяжелой формой КОВИД. Шансы пациентов на выживание растут, однако люди не становятся бессмертными, заключили доктор.

Ранее мы писали, что в Петербурге несколько привитых умерли от коронавируса.

Фото: pixabay.com