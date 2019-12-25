В Петербурге несколько привитых умерли от коронавируса

Они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ответил, есть ли в городе погибшие от коронавируса, которые были привиты от него.

Дмитрий Лисовец подтвердил, что такие случаи были, в том числе среди тех, кто вакцинировался двумя компонентами.

Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими. Дмитрий Лисовец, глава Комздрава

Глава Комздрава напомнил, что при отсутствии факторов риска возможность заболеть, госпитализироваться, а также умереть от коронавируса после вакцины снижается более чем в 20 раз.

Комздрав: Иммунитет к коронавирусу сформировался у 65% петербуржцев.

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