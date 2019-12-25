Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Названы регионы с новыми случаями коронавируса по состоянию на утро 9 апреля.
По состоянию на утро 9 апреля в России 1459 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 50 регионах страны. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 13 человек (всего за весь период эпидемии 76 человек, из них 7 в Москве). Выздоровели за сутки 118 человек (за весь период 698). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 10 131 подтвержденных коронавирусной инфекции.
По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
Москва - 857
Московская область - 199
Санкт-Петербург - 44
Брянская область - 40
Республика Коми - 31
Владимирская область - 24
Краснодарский край - 20
Ленинградская область - 18
Астраханская область - 16
Ивановская область - 13
Республика Дагестан - 13
Тульская область - 12
Курская область - 10
Архангельская область - 10
Республика Татарстан - 9
Пермский край - 9
Вологодская область - 8
Республика Калмыкия - 8
Кировская область - 8
Тверская область - 7
Новгородская область - 7
Республика Северная Осетия - 7
Нижегородская область - 7
Республика Башкортостан - 6
Орловская область - 5
Новосибирская область - 5
Приморский край - 5
Липецкая область - 4
Смоленская область - 4
Республика Мордовия - 4
Саратовская область - 4
Республика Бурятия - 4
Костромская область - 3
Калининградская область - 3
Ставропольский край - 3
Ростовская область - 3
Свердловская область - 3
Алтайский край - 3
Иркутская область - 3
Камчатский край - 3
Крым - 3
Ярославская область - 2
Псковская область - 2
Чувашская Республика - 2
Ульяновская область - 2
Челябинская область - 2
Мурманская область - 1
Карачаево-Черкесская Республика - 1
Республика Марий Эл - 1
Тюменская область - 1
Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.
Фото: стопкоронавирус.рф
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