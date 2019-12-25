Названы регионы России, где зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса растет в столице и регионах России. На утро 9 апреля новые случаи подтверждены в 50 регионах.

Названы регионы с новыми случаями коронавируса по состоянию на утро 9 апреля.

По состоянию на утро 9 апреля в России 1459 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в 50 регионах страны. За сутки из-за осложнений вызванных COVID-19 скончались 13 человек (всего за весь период эпидемии 76 человек, из них 7 в Москве). Выздоровели за сутки 118 человек (за весь период 698). На сегодняшний день нарастающим итогом в России 10 131 подтвержденных коронавирусной инфекции.

По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:

Москва - 857

Московская область - 199

Санкт-Петербург - 44

Брянская область - 40

Республика Коми - 31

Владимирская область - 24

Краснодарский край - 20

Ленинградская область - 18

Астраханская область - 16

Ивановская область - 13

Республика Дагестан - 13

Тульская область - 12

Курская область - 10

Архангельская область - 10

Республика Татарстан - 9

Пермский край - 9

Вологодская область - 8

Республика Калмыкия - 8

Кировская область - 8

Тверская область - 7

Новгородская область - 7

Республика Северная Осетия - 7

Нижегородская область - 7

Республика Башкортостан - 6

Орловская область - 5

Новосибирская область - 5

Приморский край - 5

Липецкая область - 4

Смоленская область - 4

Республика Мордовия - 4

Саратовская область - 4

Республика Бурятия - 4

Костромская область - 3

Калининградская область - 3

Ставропольский край - 3

Ростовская область - 3

Свердловская область - 3

Алтайский край - 3

Иркутская область - 3

Камчатский край - 3

Крым - 3

Ярославская область - 2

Псковская область - 2

Чувашская Республика - 2

Ульяновская область - 2

Челябинская область - 2

Мурманская область - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Республика Марий Эл - 1

Тюменская область - 1

Лидируют по количеству заболеваемости Москва и Московская область. За ними следут Санкт-Петербург и Республика Коми. На 5 месте Ленинградская область.

Фото: стопкоронавирус.рф