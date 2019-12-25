Выздоровело за минувшие 24 часа ещё 118 человек.

За минувшие сутки коронавирусом в России заразилось 1459 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Теперь общее количество заболевших новой инфекцией в РФ — 10 131 человек. В прошлые сутки в России зафиксировали 1175 случаев заражения.

Больше всего новых случаев в Москве — 857. Далее идёт Подмосковье — 199 заражённых. В Санкт-Петербурге выявили 44 новых инфицированных.

За последние сутки от коронавируса скончалось ещё 13 человек. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 76 граждан. Выздоровело за минувшие 24 часа ещё 118 человек. Теперь их 698.

Ранее мы сообщали, что в Брянской области резко выросло число зараженных коронавирусом. Причина в том, что в регионе очагом заражения стала религиозная община.