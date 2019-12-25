Большинство заболевших коронавирусом в регионе - прихожане церкви "Пробуждение".

В Брянской области резко выросло число зараженных коронавирусом. Причина в том, что в регионе очагом заражения стала религиозная община.

За минувшие сутки в Брянской области зафиксировали 40 случаев инфицирования — это в два раза больше, чем за предыдущие 24 часа. Теперь общее количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 97 человек.

Все заражённые пациенты помещены в специальный изолированный корпус Брянской областной больницы.

В оперативном штабе Брянской области заявили, что большинство заболевших коронавирусом в регионе - прихожане церкви "Пробуждение". Предположительно, они могли контактировать с 300 человек.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске еще у 5 человек подтвердили коронавирус.