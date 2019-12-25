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В Новосибирске еще у 5 человек подтвердили коронавирус
Сегодня, 9:08
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MShaffter

В Новосибирске еще у 5 человек подтвердили коронавирус

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Стало известно, где заразились коронавирусом вновь выявленные жители Новосибирска.

На утро четверга 9 апреля в Новосибирске подтвердили коронавирус COVID-19 у 5 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Новосибирской области сообщает, что в регионе подтверждены 5 новых случаев коронавируса. Это 2 женщины и 3 мужчин. Заболевшие женщины члены семьи мужчины, который заболел ранее.

Один из троих мужчин приехал из Таиланда, второй прилетел из Турции через Москву, а третий мужчина приехал из самой Москвы. Все больные госпитализированы в больницу. Определен их круг контактов. 

Всего по состоянию на утро 9 апреля в инфекционную больницу №1  госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 11 пациентов коронавирус подтвержден. 7 человек выписаны по выздоровлению. 

Сегодня ранее: В Коммунарку за сутки поступили 72 человека

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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