В Новосибирске еще у 5 человек подтвердили коронавирус

Стало известно, где заразились коронавирусом вновь выявленные жители Новосибирска.

На утро четверга 9 апреля в Новосибирске подтвердили коронавирус COVID-19 у 5 человек.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Новосибирской области сообщает, что в регионе подтверждены 5 новых случаев коронавируса. Это 2 женщины и 3 мужчин. Заболевшие женщины члены семьи мужчины, который заболел ранее.

Один из троих мужчин приехал из Таиланда, второй прилетел из Турции через Москву, а третий мужчина приехал из самой Москвы. Все больные госпитализированы в больницу. Определен их круг контактов.

Всего по состоянию на утро 9 апреля в инфекционную больницу №1 госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. У 11 пациентов коронавирус подтвержден. 7 человек выписаны по выздоровлению.

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Фото: Piter.TV