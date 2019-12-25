В Коммунарку за сутки поступило 72 пациента

Выписали из Медцентра в Коммунарке 44 пациента.

Денис Проценко опубликовал статистику по Медцентру в поселке Коммунарка, который специализируется на лечение больных с коронавирусом.

На утро 9 апреля в больнице в Коммунарке на лечении находится 424 человека. С диагнозом внебольничная пневмония 355. У 228 пациентов больницы лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. В реанимации находится 33 пациента, из них на ИВЛ 12 человек.

За сутки в стационар поступило 72 пациента, выписаны по выздоровлению 44 человека.

Ранее: В Москве скончались от коронавируса 7 человек

Фото: Денис Проценко