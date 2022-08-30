Массовая драка с применением палок в Москве попала на видео

В МВД проверяют факт потасовки на улице.

Массовая драка с применением палок в российской столице попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале SHOT. В региональных правоохранительных органах уточнили, что инцидент зафиксирован на территории Новой Москвы, в поселке Коммунарка около 22 часов вечера 29 августа. О конфликте между сторонами сообщили местные жители. Они объяснили, что потасовка произошла в Липовом парке.

Прибывшие сотрудники полиции факт драки не зафиксировали.Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются участники инцидента. пресс-служба МВД РФ по Москве

На кадрах ролика видно, что несколько человек сражаются друг против друга. некоторые из участников ссоры вооружены палками.

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Фото и видео: Telegram / SHOT