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В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
Сегодня, 22:23
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matveyvn

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

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Возраст умерших — от 46 до 90 лет.

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Теперь число жертв COVID-19 в столице достигло 38.

Все умершие страдали сопутствующими болезнями — сахарным диабетом, гипертонией, кардиосклерозом. Также до заболевания у некоторых был диагностирован пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы. Трое страдали хроническим бронхитом.

Возраст умерших — от 46 до 90 лет. Один из них лечился в частной клинике. Ему было 74 года.

Теперь количество скончавшихся от коронавируса в России достигло 70.

Ранее Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус.

Теги: жертвы коронавируса, коронавирус, москва, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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