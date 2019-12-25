Возраст умерших — от 46 до 90 лет.

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Теперь число жертв COVID-19 в столице достигло 38.

Все умершие страдали сопутствующими болезнями — сахарным диабетом, гипертонией, кардиосклерозом. Также до заболевания у некоторых был диагностирован пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы. Трое страдали хроническим бронхитом.

Возраст умерших — от 46 до 90 лет. Один из них лечился в частной клинике. Ему было 74 года.

Теперь количество скончавшихся от коронавируса в России достигло 70.

Ранее Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус.