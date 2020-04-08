Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории. Заявление опубликовано на сайте правительства России.
По словам главы кабмина, Россия вошла в тройку стран по количеству сделанных тестов на COVID-19. Сейчас их больше 800 тысяч. Мишустин считает, что это необходимо, чтобы "у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест".
Информацию о положительных результатах на коронавирусную инфекцию лаборатории будут обязаны направить в Роспотребнадзор.
Мишустин уверен, что Россия сможет удовлетворить потребность населения в тестах на коронавирус — даже при условии, что количество заражённых растёт.
Ранее Скворцова предположила, когда начнется спад коронавируса в России.
Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф
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