Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на вирус

Мишустин уверен, что Россия сможет удовлетворить потребность населения в тестах на коронавирус.

Премьер-министр России Михаил Мишустин разрешил всем частным лабораториям проводить тесты на коронавирус. Теперь это могут делать все частные и государственные лаборатории. Заявление опубликовано на сайте правительства России.

По словам главы кабмина, Россия вошла в тройку стран по количеству сделанных тестов на COVID-19. Сейчас их больше 800 тысяч. Мишустин считает, что это необходимо, чтобы "у каждого человека при необходимости была возможность проверить свое здоровье и сделать тест".

Информацию о положительных результатах на коронавирусную инфекцию лаборатории будут обязаны направить в Роспотребнадзор.

Мишустин уверен, что Россия сможет удовлетворить потребность населения в тестах на коронавирус — даже при условии, что количество заражённых растёт.

Ранее Скворцова предположила, когда начнется спад коронавируса в России.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус.рф