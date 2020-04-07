Также глава организации отметила, что российская тест-систему ФМБА на COVID-19 является самой чувствительной в мире.

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что российская тест-систему ФМБА на COVID-19 является самой чувствительной в мире. Об этом заявила глава организации Вероника Скворцова.

"Тесты становятся всё более и более точными, вот ФМБА зарегистрировало две тест-системы", —отметила она.

Также Скворцова предположила, когда начнется спад коронавируса в России. Глава Федерального медико-биологического агентства считает, что распространение коронавирусной инфекции в стране снизится в июне это года. При этом, по ее словам, России необходимо около 10-14 дней до выхода на уровень, когда инфицирование будет стабильным, без резких скачков.

Ранее мы сообщали о том, что вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней.

Видео:YouTube / Спроси эксперта