Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении числа нерабочих дней

Вирусолог отметил, что меры ограничения дадут результат примерно через неделю.

Во вторник, 7 апреля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время совещания Путин поинтересовался у вирусологов не только об эпидемической обстановке в стране, но и о сокращении числа нерабочих дней и влиянии этого на здоровье россиян. По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимира Кутырева, сейчас в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19. Вирусолог связывает это с длительностью инкубационного периода коронавирусной инфекции.

"И ещё одна особенность важная – это инкубационный период 14 дней. Если у гриппа – 3–5 дней, то у этой инфекции – 14 дней. Это достаточно протяжённый инкубационный период, который и определяет во многом проведение противоэпидемических мероприятий", —заявил Кутырев.

Также эксперт отметил, что совсем скоро ограничительные меры, связанные с пандемией, дадут свой результат. Кутрырев уверен, что очень важно на сегодняшний день продолжить большую работу, которая ведётся в Российской Федерации, по упреждающим действиям, профилактическим действиям. Отмечается, что "карантин" позволиль создать период до трёх месяцев, направленный на создание, подготовку медицинской сети к встрече с больными коронавирусом.

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Видео:kremlin.ru