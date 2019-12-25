Сейчас следствие собирает доказательства, проводит оперативно-розыскные мероприятия.

СК возбудил дело из-за фейка о создании коронавируса в России. Речь идёт о ролике, в котором говорится, что COVID-19 создали в российской лаборатории. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи возбудили дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Ролик, ставший причиной расследования, разместили в Twitter. В нём рассказывается, что коронавирус вывели в лаборатории научного центра "Вектор" под Новосибирском. После этого его якобы умышленно распространили по Китаю и России.

Сейчас следствие собирает доказательства, проводит оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Рязанской области мужчина застрелил пять человек.