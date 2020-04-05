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В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

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Пострадавшие, якобы, громко говорили под стрелка.

В ночь на 5 апреля я в поселке Елатьме Рязанской области, мужчина застрелил пять человек. Об это сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства подозреваемый с балкона своего дома сделал замечание группе молодых людей, которые, якобы, громко говорили у него под окнами. После словесной перепалки мужчина взял зарегистрированное на него охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелел в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия.  

В настоящее время стрелявший задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

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Видео: Youtube/ Следственный комитет Российской Федерации

Теги: массовое убийтсво, рязанского область, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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