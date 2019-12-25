В Ленобласти COVID-19 выявили у 18 человек.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщают на портале стопкоронавирус.рф.

Всего по России за минувшую среду, 8 апреля, выявлено 1459 новых случаев COVID-19. В Петербурге 44 случая заражения коронавирусом, а в Ленобласти заболевание нашли у 18 человек. При этом число выздоровевших увеличилось на 118 человек. Среди излечившихся 10 петербуржцев и один житель Ленобласти.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 373 случаев заражения COVID-19. Умерло 4 человека. Выздоровело 53 человека, из них 10 – за последние сутки", —сказано в сообщении.

Согласно данным сводки, в России от коронавируса скончалось 13 человек. В Петербурге два случая летального исхода.

Отметим, что за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 8811 человек.

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Фото:pixabay