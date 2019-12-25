Военные продезинфицировали петербургские вузы

Дезинфекцию проводили более 20 военнослужащих подразделений.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) продезинфицировали здания учебных заведений Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Дезинфекцию проводили более 20 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии. Обработка прошла в зданиях Военно-медицинской и Военно-морской академий, Ломоносовского военно-морского колледжа, Нахимовского военно-морского училища, Кронштадтского морского кадетского корпуса

Во время дезинфекции военные использовали индивидуальные средства защиты.

Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные.

Фото: пресс-служба ЗВО