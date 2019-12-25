Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные

Обработка должна проводиться два раза в день.

В Петербурге начнут дезинфицировать парадные два раза в день. Об этом сообщил председатель ведомства Виктор Борщев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В утренние часы будет проводиться санитарная обработка во входной части ― ручек, кнопок, дверей, стенок лифта. В течения дня дезинфицировать будут перила, кнопки на этажах и, если предусмотрено, подметать на лестнице.

С 15 до 17 предусмотрен второй этап ― повторная дезинфекция. Средства, которые используются, безопасны для людей и животных.

К обработке всех парадных приступят со следующей недели.

Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируются петербургские улицы.

Фото: vk.com/kronshtadtcity