Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные

В Петербурге начнут дезинфицировать парадные два раза в день. Об этом сообщил председатель ведомства Виктор Борщев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
В утренние часы будет проводиться санитарная обработка во входной части ― ручек, кнопок, дверей, стенок лифта. В течения дня дезинфицировать будут перила, кнопки на этажах и, если предусмотрено, подметать на лестнице.
С 15 до 17 предусмотрен второй этап ― повторная дезинфекция. Средства, которые используются, безопасны для людей и животных.
К обработке всех парадных приступят со следующей недели.
Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируются петербургские улицы.
Фото: vk.com/kronshtadtcity
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Если сейчас жкс не поддерживают санобработку даже 1 раз в неделю, что уж говорить о 2 разах в день!