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Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные
Сегодня, 21:33
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nadezhda_sib

Со следующей недели в Петербурге будут дезинфицировать все парадные

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Обработка должна проводиться два раза в день.

В Петербурге начнут дезинфицировать парадные два раза в день. Об этом сообщил председатель ведомства Виктор Борщев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В утренние часы будет проводиться санитарная обработка во входной части ― ручек, кнопок, дверей, стенок лифта. В течения дня дезинфицировать будут перила, кнопки на этажах и, если предусмотрено, подметать на лестнице. 

С 15 до 17 предусмотрен второй этап ― повторная дезинфекция. Средства, которые используются, безопасны для людей и животных.

К обработке всех парадных приступят со следующей недели. 

Ранее Piter.TV показал, как дезинфицируются петербургские улицы.

Фото: vk.com/kronshtadtcity

Теги: дезинфекция, обработка, парадная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 22:06

Если сейчас жкс не поддерживают санобработку даже 1 раз в неделю, что уж говорить о 2 разах в день!

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