С пенсионерки на Наличной улице взяли за дезинфекцию квартиры 160 тысяч рублей

Полиция Василеостровского района задержала дезинфектора, втридорога взявшего с пенсионерки плату за свои услуги.
По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 6 августа к 80-летней жительнице дома 49 по Наличной улице по заявке пришел мужчина для дезинфекции квартиры. За свою работу он взял с пожилой женщины 160 тысяч рублей.
Полицейские задержали 36-летнего мужчину по месту жительства на Пулковском шоссе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 78-летнюю петербурженку задержали по подозрению в обмане 84-летней блокадницы.
Фото: unsplash (Yk K)
