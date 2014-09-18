  1. Главная
С пенсионерки на Наличной улице взяли за дезинфекцию квартиры 160 тысяч рублей
Сегодня, 11:35
Специалист уже задержан полицейскими.

Полиция Василеостровского района задержала дезинфектора, втридорога взявшего с пенсионерки плату за свои услуги.

По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, днём 6 августа к 80-летней жительнице дома 49 по Наличной улице по заявке пришел мужчина для дезинфекции квартиры. За свою работу он взял с пожилой женщины 160 тысяч рублей.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину по месту жительства на Пулковском шоссе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 78-летнюю петербурженку задержали по подозрению в обмане 84-летней блокадницы.

Фото: unsplash (Yk K)

Теги: дезинфекция, мошенничество, наличная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

