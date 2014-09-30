78-летнюю петербурженку задержали по подозрению в обмане 84-летней блокадницы

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Петроградском районе задержали подозреваемую в обмане блокадницы. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 8 августа обратилась 84-летняя блокадница, проживающая на улице Мира. Она сообщила, что передала неизвестному курьеру "для безопасности от мошеннических действий" 212 тысяч рублей.

По подозрению в этом преступлении полицейскими 11 августа была задержана 78-летняя жительница Петербурга.

Фото: Piter.tv