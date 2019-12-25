Эксперт рассказал об схеме мошенников с бумажными "фишинговыми письмами"

В "Мегафоне" рассказали, как бороться с персонализированными письмами от аферистов.

Мошенники стали использовать в качестве первого звена обмана жертвы бумажные письма, которые имитируют собой корреспонденцию от известных компаний. Соответствующее заявление информационному агентству "РИА Новости" сделал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "Мегафона" Сергей Хренов. Эксперт пояснил, что документы персонализированы и содержат в себе просьбу перезвонить злоумышленникам по указанному номеру телефона. Такую криминальную схему специалист назвал "фишингом на бумаге".

Мошенники изучают информацию о своих потенциальных жертвах... В письмах содержится какой-то триггерный повод, например, необходимость переоформления каких-то банковских документов. Сергей Хренов, представитель "Мегафона"

Таким образом аферисты пытаются обойти защитные решения, которые применяют операторы связи. Письма дают возможность человеку самому связаться с преступниками. "Бумажное" мошенничество может быть также представлено в виде QR-кодов, которые ведут пользователя в фейковые "домовые чаты", а также в виде фальшивых квитанций за коммунальные услуги с фальшивыми сведениями.. Также для обмана граждан используется смс или электронные письма с якобы важной информацией и номером телефона для обратного контакта. " Мегафоне" подчеркнули, что номера телефонов из бумажных писем, как правило, не фигурируют в базах операторов как вредоносные, что дает преступникам дольше оставаться незамеченными. Специалист рекомендует соблюдать меры предосторожности и не звонить по номеру, указанному в письме, а связаться с компанией-отправителем по официальному номеру телефона. О подобных мошеннических письмах важно сообщать компаниям, от имени которых они приходят.

