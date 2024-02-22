Мошенники начали рассылать фейковые коды для доступа к займам

Преступление нацелено на получение персональных данных о человеке.

Мошенники начали рассылать россиянам коды от якобы личных кабинетов на сайтах онлайн-платформ, выдающих микрофинансовые займы. Соответствующие сведения привели журналисты инофрмационного агентства "РИА Новости". Известно, что на самом деле аферисты стремятся получить от обманутого человека персональные данные. Злоумышленники представляются сотрудниками надзорных ведомств, после чего они уведомляют "жертву" о якобы поступившей заявке на оформление микрозайма. В это же время во время разговора приходят SMS-оповещения от целого ряда организаций с кодами доступа в личный кабинет. После этогоаферисты предлагают человеку помочь с проблемой и отозвать заявку, для чего им нужен доступ в единый портал государственных услуг.

Раскрыта схема мошенников с фейковыми чат-ботами "Почты России".

Фото: Piter.tv