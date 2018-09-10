Раскрыта схема мошенников с фейковыми чат-ботами "Почты России"

Специалисты объяснили фишинговую схему нового поколения.

Мошенники стали в мессенджере Telegram создавать чат-боты, которые якобы имеют отношение к "Почте России", а затем рассылать из них уведомления к пользователям с предложением отследить посылку или заказное письмо. В результате обманутый человек попадает в мини-приложение, имитирующее собой форму входа на "Государственные услуги". Соответствующие данные журналистам информационного агентства "РИА Новости" раскрыл директор по продукту компании Staffcop направления информационной безопасности "Контур.Эгида" Даниил Бориславский. Специалисты нашли в социальных сетях минимум семь подобных "сервисов доставки".

В схеме нет традиционного "назовите код из смс", зато есть большое психологическое давление, поддельные документы, имитация входа через "Госуслуги", переключения между "операторами", и главное - страх, подкрепленный ссылками на реальный УК РФ. Это качественный, пугающий фишинг нового поколения. Даниил Бориславский, эксперт

Известно, что когда пользователь заполняет данные, то злоумышленники получают доступ к аккаунту этого гражданина на едином портале госуслуг. Спустя несколько часов жертва обмана получает письмо с информацией о входе в систему с украинского IP-адреса. В тексте человеку аферисты также предлагают экстренно связаться с "горячей линией" якобы для предотвращения возможных мошеннических действий. Если пользователь позвонит по номеру, то запустит целую цепочку действий. Пользователя переключат якобы на "сотрудника Центрального банка", где ему сообщат о выписанной доверенности на имя гражданина Украины, числящегося в списке экстремистов и начнут угрожать уголовной ответственностью. Затем от жертвы будут требовать молчания и отказа от обращения в полицию "во избежание вмешательства аферистов".

Специалисты напомнили, что при получении аферистами доступа к "Госуслугам", они смогут оформить на обманутого гражданина доверенности, зарегистрировать юридические действия, получать доступ к банковским данным, полисам ОМС, водительским правам и другим чувствительным онлайн-сервисам.

Мошенники добрались до пиратских фильмов и сериалов.

Фото: Piter.tv