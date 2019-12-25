  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мошенники добрались до пиратских фильмов и сериалов
Сегодня, 15:55
105
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Мошенники добрались до пиратских фильмов и сериалов

0 0

Киберпреступники начали скрывать вирусы в субтитрах и ИИ-дубляже фильмов.

Специалисты Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники внедряют вредоносные ссылки в файлы с субтитрами и искусственным дублированием голоса. По данным правоохранителей, преступники активно используют пиратские площадки и Telegram-каналы для распространения опасного контента, предлагая пользователям вместе с фильмами скачать "сопутствующие материалы".

"При скачивании таких файлов пользователь может получить не только субтитры или дубляж, но и автоматическую загрузку вируса или перенаправление на фишинговый сайт"

пояснили в киберполиции

В ведомстве подчеркнули, что мошенники искусно маскируют свои каналы под легальные ресурсы с киноновинками, а наиболее опасные файлы распространяются через мессенджеры. Сотрудники МВД рекомендуют воздерживаться от открытия подозрительных ссылок в загружаемых материалах и проявлять особую осторожность при использовании файлов с искусственным интеллектом, включая автоматизированные переводы и дублирование.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники придумали схему с "доставкой букетов" для кражи "Госуслуг".

Фото: Tg-канал Ленинградский Cyber - страж

Теги: мошенники, петербургская полиция, пиратские фильмы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии