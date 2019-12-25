Мошенники добрались до пиратских фильмов и сериалов

Киберпреступники начали скрывать вирусы в субтитрах и ИИ-дубляже фильмов.

Специалисты Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники внедряют вредоносные ссылки в файлы с субтитрами и искусственным дублированием голоса. По данным правоохранителей, преступники активно используют пиратские площадки и Telegram-каналы для распространения опасного контента, предлагая пользователям вместе с фильмами скачать "сопутствующие материалы".

"При скачивании таких файлов пользователь может получить не только субтитры или дубляж, но и автоматическую загрузку вируса или перенаправление на фишинговый сайт" пояснили в киберполиции

В ведомстве подчеркнули, что мошенники искусно маскируют свои каналы под легальные ресурсы с киноновинками, а наиболее опасные файлы распространяются через мессенджеры. Сотрудники МВД рекомендуют воздерживаться от открытия подозрительных ссылок в загружаемых материалах и проявлять особую осторожность при использовании файлов с искусственным интеллектом, включая автоматизированные переводы и дублирование.

Фото: Tg-канал Ленинградский Cyber - страж