Мошенники добрались до пиратских фильмов и сериалов

Специалисты Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники внедряют вредоносные ссылки в файлы с субтитрами и искусственным дублированием голоса. По данным правоохранителей, преступники активно используют пиратские площадки и Telegram-каналы для распространения опасного контента, предлагая пользователям вместе с фильмами скачать "сопутствующие материалы".
"При скачивании таких файлов пользователь может получить не только субтитры или дубляж, но и автоматическую загрузку вируса или перенаправление на фишинговый сайт"
пояснили в киберполиции
В ведомстве подчеркнули, что мошенники искусно маскируют свои каналы под легальные ресурсы с киноновинками, а наиболее опасные файлы распространяются через мессенджеры. Сотрудники МВД рекомендуют воздерживаться от открытия подозрительных ссылок в загружаемых материалах и проявлять особую осторожность при использовании файлов с искусственным интеллектом, включая автоматизированные переводы и дублирование.
Фото: Tg-канал Ленинградский Cyber - страж
