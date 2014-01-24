В школе Петербурга подозрение на туберкулез у сотрудника вынудило провести дезинфекцию

В Петербурге школу закрыли.

В школе № 100 Калининского района Санкт-Петербурга проводят дезинфекцию помещений после появления подозрения на туберкулез у одного из сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Диагноз на данный момент не подтверждён, необходимы три независимых теста, а окончательный результат будет известен не ранее чем через 80 дней. Сигнал о возможном заболевании поступил в школу 19 сентября. Сотрудник регулярно проходил флюорографию и имел допуск к работе, последний раз находился на территории школы 25 июня, а с начала учебного года находится на больничном.

В рамках профилактики всех контактных сотрудников и учеников направили на медицинское обследование в тубдиспансер.

Фото: freepik (aleksandarlittlewolf)