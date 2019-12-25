В Смольном показали, как дезинфицируются петербургские улицы

Обработка улиц началась на прошлой неделе.

В Петербурге с прошлой недели идет обработка улиц и дорог дезинфицирующими средствами. Городской комитет по благоустройству привлекает все больше сил к влажной уборке Петербурга: к 7 апреля обработано уже 40% улиц. Piter.TV посмотрел, как город проходит "банные" процедуры.

Растворами с дезинфицирующими хлорсодержащими средствами дорожники очищают павильоны ожидания общественного транспорта, транспортно-пересадочные пункты, а также асфальт и фасады некоторых зданий. Всего в городе порядка 350 адресов, на которых есть нуждающиеся в особой чистоте объекты. Дороги, тем временем, уже две недели моют со специальным шампунем.

В комблаге отметили, что обработка спецсредствами упомянутых точек ведется в качестве дополнения к обычным плановым чисткам. Сами средства, используемые городскими работниками, безопасны для людей, животных и растений.

Ранее мы писали, что в Петербурге дезинфицируют детские площадки.

Фото: Piter.TV