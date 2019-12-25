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В Петербурге дезинфицируют детские площадки
Сегодня, 15:09
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ruzannar

В Петербурге дезинфицируют детские площадки

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По словам очевидцев, чувствуется запах хлорки.

В Петербурге обрабатывают детские площадки дезинфицирующими средствами. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, чувствуется запах хлорки. Обработка поверхностей детских комплексов крайне необходима, учитывая, что многие люди не соблюдают режим самоизоляции и продолжают посещать закрытые площадки.

Напомним, что Александр Беглов 3 апреля подписал постановление, определяющее правила, по которым город будет жить до конца месяца.

Согласно документу, запрещается посещение детских и спортивных площадок, а также парков, садов, скверов. Однако выходить на улицу детям не запрещено.

Ранее мы сообщили, что Дорожники присоединились к дезинфекции автобусных остановок в Ленобласти.

Фото: Подслушано в Питере Санкт-Петербург СПБ / Вконтакте

Теги: дезинфекция, детскаяплощадка, карантин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:14

А в приморском районе детские площадке обматали  лентой вот  и вся дезинфекциия. 

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