В Петербурге дезинфицируют детские площадки

По словам очевидцев, чувствуется запах хлорки.

В Петербурге обрабатывают детские площадки дезинфицирующими средствами. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам очевидцев, чувствуется запах хлорки. Обработка поверхностей детских комплексов крайне необходима, учитывая, что многие люди не соблюдают режим самоизоляции и продолжают посещать закрытые площадки.

Напомним, что Александр Беглов 3 апреля подписал постановление, определяющее правила, по которым город будет жить до конца месяца.

Согласно документу, запрещается посещение детских и спортивных площадок, а также парков, садов, скверов. Однако выходить на улицу детям не запрещено.

Ранее мы сообщили, что Дорожники присоединились к дезинфекции автобусных остановок в Ленобласти.

Фото: Подслушано в Питере Санкт-Петербург СПБ / Вконтакте