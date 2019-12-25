Дорожники присоединились к дезинфекции автобусных остановок в Ленобласти 

Кроме того, работники дорожных служб обрабатывают дворы и детские площадки.

Сотрудники дорожных служб проводят санобработку остановочных павильонов на территории Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Обработки проходят не менее 2-х раз в неделю. При дезинфицировании используются хлорсодержащие растворы.

Кроме того, специалисты заняты обработкой дорожных проездов, дворов и детских площадок, при этом не забывая про основные обязанности – ремонт дорог, очистку покрытия от снега и мусора.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мурино дезинфицируют дороги под снегом.

Фото: пресс-служба ГКУ "Ленавтодор"