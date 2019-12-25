В Мурино дезинфицируют дороги под снегом 

Детские и спортивные площадки обработают при более благоприятной погоде.

В четверг, 2 апреля, в Мурино прошла дезинфекция дорожного покрытия. Ненастная погода не помешала специалистам обработать асфальт. Информация об этом появилась в сообществе администрации МО во ВКонтакте.

Тем не менее, обработку других объектов пришлось временно отложить:

В связи с погодными условиями, работы по дезинфекции детских и спортивных площадок сегодня производиться не будут. Но мероприятия по дезинфекции в полном объеме будут возобновлены при благоприятных погодных условиях – поясняется в посте

Напомним, что с марта Мурино находится в режиме полной самоизоляции. Жители города могут покинуть его пределы только при наличии справки с места работы.

Ранее мы сообщали о том, что ветслужбы продолжают дезинфицировать Выборг.

Фото: mo_murino