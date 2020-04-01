Мурино на карантине и вокруг него. Piter.TV прошелся по "изолированному" городу

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.

Сперва предполагалось, что в город Ленинградской области будет нельзя попасть. Въехать теперь можно исключительно по специальному удостоверению. Какого типа оно будет, пока не уточняется. В основном, как рассказали местные жители Piter.tv, пока речь идет о справках с работы для предъявления сотрудникам дорожной полиции. При этом чуть позже губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что он не намерен закрывать границы с Петербургом полностью. В самом городе уже занялись санобработкой улиц и показали процесс.

Корреспондент Piter.TV отправился в рейд по густонаселенному городу для того, чтобы проверить, что происходит на границах города с областью и на пути к ним. Предстоял нелегкий путь от Охтинской аллеи по бульвару Менделеева через метро к Привокзальной площади и до границы Мурино с Петербургом.

На улицах Мурино со стороны бульвара Менделеева практически не оказалось детей с родителям. Площадки опечатаны, школы закрыты.

На первый взгляд, улицы действительно опустели, чаще всего встречались "собачники" и курьеры доставки еды. Были, правда, горожане, которые умудрились совместить выгул собаки и велопрогулку. Например, один мужчина курсировал по улице со шпицем в корзине велосипеда.

Обычно многолюдная станция метро "Девяткино" теперь выглядит пустынной. Однако это до тех пор, пока вы не спуститесь в подземный переход. Там как раз можно встретить пенсионеров – примерно около 15 пожилых людей в этот раз.

"А что, мне теперь дома сидеть? Я не могу в четырех стенах сидеть целый день, весь этот ваш вирус — выдумка! Если мне суждено заболеть, то заболею и никакой карантин не поможет", —заявила женщина лет 65. Она заботливо укутала лицо шарфом и скрылась в метро.

К слову, ранее в других СМИ появлялась информация, что станцию метро "Девяткино", которое связывает Мурино и Петербург, вовсе закрыли. Однако она работает, пассажиров меньше, но они есть.

Платформы пригородных направлений поездов совершенно опустели. В обычно многолюдное утро прибытие поезда на станцию ожидали лишь два человека.

Минуя подземный переход метро, горожане попадают на Привокзальную площадь. Оказалось, что "восточное" Мурино намного оживленнее. Правда, некогда населяющие Привокзальную площадь цыгане действительно куда-то пропали. При этом пенсионеры и граждане с детьми вышли на улицу, чтобы добежать до магазина. Другие намерены доехать на автобусе до города.

"Какие волонтеры? Вы о чём говорите! Нет, я не доверяю никаким волонтерам. Вот так впустишь их в дом, а они тебе по голове "Тюк" и всё! Я куплю себе всё сам, я самостоятельный! Да, я пенсионер. Я слышал, что в группе риска, но мне надо же в магазин ходить!", — рассказывает мужчина лет 70.

Молодые люди также игнорируют карантин. Некоторые даже не стесняются есть на улице шаверму, что в период пандемии полностью противоречит здравому смыслу.

Многие горожане продолжают закупать еду впрок из-за карантина. Напомним, что было озвучено решение о прекращении работы алкомаркетов и табачных лавок начиная со вторника, 31 марта. Губернатор отметил, что такие меры связаны с несознательностью продавцов, которые начинают торговать средствами спецзащиты в непредназначенных для этого заведениях. Однако нами найден магазинчик, которые продолжает работать в штатном режиме.

"Ну, чем я тут заражусь? Магазин маленький и на улице. Я скорее заболею в большом гипермаркете, где сейчас людей толпы просто. А вообще говорят, что болеют коронавирусом одни старики с хроническими заболеваниями, поэтому мне-то что?",

— подытожил местный житель.





Далее на пути встречается отделение почты, двери которого были закрыты. Также из-за карантина опустела местная церковь. Неизвестно, идут ли в ней службы, никакого объявления об изменении работы из-за эпидемии не было на дверях храма.

Ранее власти Ленобласти заявили, что в данный момент город разделен на 220 квадратов. По словам Дрозденко, каждый из них контролируется. Следить за соблюдением изоляции поселений Ленобласти якобы будут добровольные народные дружинники. Уточнялось, что для проверки дружиннику нужно иметь при себе паспорт с пропиской или иной документ, который подтверждает, что он может находиться в данном населенном пункте.

Вопреки ожиданиям, на предполагаемом участке границы между Мурино и Петербургом, где расположен пост ДПС, было пусто. Машины спокойно курсировали между Ленообластью и Петербургом. Никаких добровольцев, которые проверяли бы документы, тоже не было. Вполне возможно, что документы проверяют в другом месте, но не в этом.

Текст, фото, видео: Ирина Чалкина