В Ленобласти закрывают алкомаркеты и табачные лавки

По словам Александра Дрозденко, товары первой необходимости должны продаваться только в отведенных для этого местах.

Губернатор 47-ого региона провел видеоконференцию о противодействии коронавирусу с главами районов. Во время беседы было озвучено решение о прекращении работы алкомаркетов и табачных лавок начиная со вторника, 31 марта. Видеролик с заявлением доступен в сообществе администрации Ленинградской области во ВКонтакте.

Губернатор отметил, что такие меры связаны с несознательностью продавцов, которые начинают торговать средствами спецзащиты в непредназначенных для этого заведениях:

В связи с тем, что наша торговля не понимает, что такое товары первой необходимости нам пришлось ввести ограничительные меры. Были уже зарегистрированы случаи, когда в магазинах женского белья продавались влажные салфетки и другие предметы якобы первой необходимости. Такого быть не должно. Работать продолжат только салоны сотовой связи, аптеки, специализированные объекты, реализующие продажу продуктов питания и зоотоваров. Список расширению не подлежит. – объявил Александр Дрозденко

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области