В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.Об этом он объявил в прямом эфире.
Отмечается, что теперь нельзя попасть в город Ленинградской области. Въехать теперь можно будет исключительно по специальному удостоверению. Какого типа оно будет не утоняется.
Дрозденко заявил, что если в Сертолово подтвердится ещё один случай заражения коронавирусом, то город также закроют.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых.
Фото:Piter.TV
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Бред, все открыто
в 00.01 31.03 закроют
Это что будет за гетто?
и как это будут кантролировать
как быть нет 100000 людей которые там снимают жилье