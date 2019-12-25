Теперь на время посетить город никому извне не удастся - только по специальному удостоверению.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.Об этом он объявил в прямом эфире.

Отмечается, что теперь нельзя попасть в город Ленинградской области. Въехать теперь можно будет исключительно по специальному удостоверению. Какого типа оно будет не утоняется.

Дрозденко заявил, что если в Сертолово подтвердится ещё один случай заражения коронавирусом, то город также закроют.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых.

Фото:Piter.TV