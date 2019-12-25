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Губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса
Сегодня, 16:41
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IRINA_CHALKINA

Губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса

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Теперь на время посетить город никому извне не удастся - только по специальному удостоверению.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.Об этом он объявил в прямом эфире.

Отмечается, что теперь нельзя попасть в город Ленинградской области. Въехать теперь можно будет исключительно по специальному удостоверению. Какого типа оно будет не утоняется.

Дрозденко заявил, что если в Сертолово подтвердится ещё один случай заражения коронавирусом, то город также закроют.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, ленобласть, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 17:16

Бред, все открыто

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:24

в 00.01 31.03 закроют

 

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Аноним
Сегодня 17:23

Это что будет за гетто?

и как это будут кантролировать 

как быть нет 100000 людей которые там снимают жилье

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