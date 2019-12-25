Им будет переведена доплата на карту 2 тысячи рублей.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых. Об этом заявил Александр Беглов на заседании правительства города.

Известно, что пожилым петербуржцам доплатят за самоизоляцию две тысячи рублей.

"Хотел обратить внимание, что дал поручение подготовить постановление о дополнительных мерах. Нужно четко предусмотреть защиту пожилых людей, это возраст 65 плюс. Мы говорим о том, что они должны полностью самоизолироваться. Им будет переведена доплата на карту 2 тысячи рублей", — отметил градоначальник.

Кроме того, на заседании заявили, что выплаты ветеранам в честь 75-летия Победы в Петербурге начнутся с 15 апреля. Сроки перенесены с 1 мая в связи с коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умер ещё один больной коронавирусом.

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