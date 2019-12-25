В Петербурге умер ещё один больной коронавирусом

Это уже вторая смерть в городе от COVID-19.

В понедельник, 30 марта, стало известно о том, что в Петербурге умер еще один больной коронавирусом. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Пока неизвестно сколько лет было пациенту, который скончался от коронавирусной инфекции. Беглов отметил, что город переходит на "экстримальный режим".

"Мы переходим на экстремальный режим работы, исторический опыт нашего города говорит о том, что когда приходит беда, мы действуем слаженно, чтобы не допустить развития эпидемии. Ситуация меняется, нужно быть готовым к осложнениям", —отметил градоначальник.

Напомним, что в Петербурге это уже второй случай смерти от коронавирусной инфекции. В настоящее время, в Боткинской больнице с подозрением на COVID-19 находится 51 горожанин.

Беглов отметил, что сегодня будет выпущено дополнительное постановление городского правительства. В документе подробно пропишут дополнительные меры защиты для пожилых людей.

Ране мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 8 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV