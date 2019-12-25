В Петербурге зафиксировали 8 новых случаев коронавируса

Всего в городе зафиксировано 44 случая заражения.

По данным на 30 марта в Петербурге зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в городе на Неве выявили 44 случая заболевания. Об этом сообщил оперштаб.

При этом 5 человек уже поправились и их выписали из больницы Боткина, один пациент с коронавирусом скончался на выходных.

Количество заражённых коронавирусом в России выросло до 1836 человек. По стране выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. Всего выздоровели 66 человек, умерли 9.

Фото: Piter.TV