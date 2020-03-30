На данный момент от инфекции в РФ скончались 9 пациентов. 66 человек выздоровели.

Количество заражённых коронавирусом в России выросло до 1836 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По стране выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. Они зафиксированы в 35 регионах, 212 новых заразившихся в Москве, 15 в Коми, в Петербурге — 8.

Также в штабе сообщили об новом умершем от коронавируса. На данный момент от инфекции в РФ скончались 9 пациентов. 66 человек выздоровели.

Ранее Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан. С 30 марта их ввели в Москве. Премьер предложил распространить её на всю страну.